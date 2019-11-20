Что не устраивает грузин: политика или же политики Иванишвили?..

Признаться, если бы нас спросили «Какая избирательная система больше подходит требованиям Азербайджана», мы затруднились бы сразу, экспромтом ответить на этот вопрос. Мало того, как следует, подумав, скорее всего свой выбор остановили бы на смешанной системе: да, не на пропорциональной или же мажоритарной, а именно, на смешанной системе.

А так, думается, что главным в избирательной системе является, не конкретная схема выборов, их открытость или прозрачность, а конечно, же честность. В рамках любой избирательной системы можно без особых проблем сфальсифицировать результаты выборов, если для этого имеются соответствующие общественно- политические условия, т.е. если политическая система достаточно авторитарна, если механизмы общественного контроля отсутствуют или довольно слабые, если избиратели не в состоянии до конца защищать свои голоса…

Что касается конкретней схемы выборов, теоретики демократии отмечают, и преимущества, и недостатки каждой модели выборов.

Со своей стороны, заметим, что и пропорциональная система, которую требует сейчас грузинская оппозиция имеет свои недостатки и безусловно, преимущества. Пожалуй, ее главным преимуществом является то, что она способствует развитию партийной системы, что немаловажный фактор с точки зрения демократии, т.к. философы, политологи (в том числе, К.Поппер!) постоянно отмечают, что без политических партий еще никому не удавалось построить настоящую демократию.

Конечно, есть и недостатки пропорциональной системы. И тут речь не о том, что в этой модели есть такая известная проблема, как «остаточные голоса», для учета которых существуют различные схемы.

Нет, на наш взгляд, главным недостатком пропорциональной системы является такой фактор, что она больше служит интересам т.н. партийных боссов, которые составляют или же руководят работами по составлению избирательных списков.

Помнится, даже тогда, когда и у нас была ограниченная пропорциональная система, когда 25 депутатов из 125 теоретически избирались по пропорциональной системе, наши партийные боссы весьма умело пользовались даже этим теоретическим преимуществом, которым наделяла их существующая избирательная система.

Когда пропорциональная система у нас была полностью упразднена, наши партийные боссы потеряли практический интерес к своим партиям, начался лавинообразный процесс отставок, и бывшие руководители партий уже решили остаться в своих партиях просто-напросто в качестве «лидеров».

Наконец, о самом главном: любознательный читатель сразу спросить нас о том, к чему такой беглый экскурс в теорию и практику избирательных систем? Мы фактически ответили на этот вопрос, напомнив, что одним из главных требований грузинской оппозиции является именно полный переход на пропорциональную систему.

Безусловно, в отличие от простого, далекого от политики грузинского гражданина представители оппозиции, конечно, понимают зачем им нужна именно пропорциональная система, т.к. они профессиональные и довольно опытные политики, которые имеют конкретные политические интересы и свои требования всегда умеют сформулировать в контексте общенациональных проблем.

Уверены, что и на этот раз они знают, что требуют, и отдают себе отчет, что это требование принесет им конкретные политические дивиденды, хотя спектр требований в последние дни заметно расширился; оппозиция уже требует отставки парламента, сформирования временного правительства и проведения внеочередных выборов.

Думается, что уже такая «диверсификация» требований так или иначе увеличит число сторонников оппозиции, если конечно, созрели необходимые условия для очередной грузинской цветной революции. Но тут есть два нюанса.

Во-первых, пару месяцев назад оппозиция не смогла удовлетворить все свои требования, мало того, тогдашний министр внутренних дел уже является премьер-министром страны. Во-вторых, все зависит от того, насколько общественность Грузии заинтересовано в очередных политических переменах? Команда Б.Иванишвили состоит в основном из молодежи, но имидж у нее не молодежный. Хоть эта команда и не сделала ни шагу в направлении Москвы, все равно, ее не воспринимают в качестве нового политического вектора. Поэтому проблема Грузии уже не в политике, а в политиках – все будет зависеть от того, насколько грузинская общественность разборчива в таких тонкостях текущей политики страны…