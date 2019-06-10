Что, не дышишь?

Анекдотичные реалии Армении

Начну с анекдота. Классический случай — муж внезапно вернулся домой и любовник его жены в панике и страхе прячется под кровать. Лежит он там тихо-тихо. И тут под кровать заглядывает сын женщины, изменившей своему мужу. «Что, не дышишь? А как дышал, как дышал!». К чему это я? К тому, что армянские аналитики, журналисты, политики и рядовые граждане уж больно напоминают того самого ребенка, который задал схоронившемуся любовнику издевательский вопрос.

Мы все прекрасно помним, как Никол Пашинян, облаченный в полинявшую майку, с бейсболкой на голове и с рюкзаком за спиной «так дышал, так дышал» , овладевая властью в Армении. Свергнутый им Серж Саргсян и весь «карабахский клан», к слову, стал походить на обманутого мужа. Собственно, именно поэтому все эти бывшие и тужатся поквитаться с Пашиняном, получить, так сказать, удовлетворение.

Получится у них или нет — покажет время. Пока же замечу, что все чаще Пашиняну и его команде напоминают о том, что сменилась только власть, только лица, имеющие доступ к кормушке. Правила игры, коррупционные схемы и все то, что возмущало граждан РА в период правления Роберта Кочаряна, а затем Сержа Саргсяна — все это осталось без изменений. То есть, реально есть основание спросить у Никола Воваевича: «Что, не дышишь? А как дышал, как дышал».

Приведу всего один, самый свежий, пример. Итак, газета «Жаманак» пишет, что Григор Бекмезян заявил, что ему неожиданно позвонили из фракции «Мой шаг» и предложили стать членом Высшего судебного совета. То есть, этот Бекмезян пытался представить дело так, будто ему вдруг, совершенно случайно и неожиданно привалила удача. В РА такая примитивная ложь вызвала возмущение.

«Бекмезян, по сути, лжет, что предложение было для него неожиданным, поскольку он — близкий друг спикера парламента Арарата Мирзояна и председателя постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна. Фактически прежняя система «братвы» продолжает сохраняться и действовать, просто изменились представители этой «братвы» и их братки», — пишет газета «Жаманак».

А газета «Грапарак» пишет, что внутренние опросы, проводимые по заказу армянской власти, показывают не столь приятные для нее результаты. И чтобы остановить подобное стремительное снижение своего рейтинга, а также попытаться повысить его, премьер-министр РА Никол Пашинян собирается осуществить широкомасштабные кадровые изменения. То есть, вновь людям будет брошена пыль в глаза.

Понятно же, что можно бесконечно долго менять одних людей на других, имитируя бурную деятельность. Но, при отсутствии желания менять правила игры, все эти действия носят примитивно-фасадный характер. В Армении, в частности, не произошло люстрации. А все почему? Да потому, что Пашинян и его команда предпочли не бороться с коррупцией в РА, а возглавить ее. В этих условиях, армянской общественности остается лишь, образно говоря, заглядывать под кровать и спрашивать у новой власти: «Что, не дышишь?».