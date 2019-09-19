Что мы забыли сказать президенту ПАСЕ?…

Среди высоких гостей, на днях посетивших Баку была и мадам Лилиан Мари Паскье — президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Без преувеличения можно сказать, что Совет Европы является самой главной организацией, которая сыграла и продолжает играть значительную роль в общественно-политической жизни Азербайджана.

И азербайджанцы сначала скептически, порою даже иронически относящиеся к этой организации за короткий срок кардинально изменили свое отношение к ней, поняв, что они имеют дело с довольно серьезной и самое главное, активной организацией, куда даже можно обращаться с жалобами и получить соответствующую юридическую и политическую поддержку.

Конечно, были и противоречивые, даже сугубо проблематичные моменты, особенно, в плоскости официальный Баку-Совет Европы — ведь, понятно, что никто не любит, чтобы его инспектировали, проверяли и проводили различные мониторинги, и самое главное, критиковали. Поэтому не раз были моменты, когда даже предлагалось отставить эту организацию. Но все-таки в конечном итоге преобладали другие настроения — несмотря на трудности и эпизодические разногласия каждый раз мы решали продолжить сотрудничество с этой организацией.

Известно, что Совет Европы занимается изучением ситуация в области прав человека и демократии в странах-членах организации.

Признаться, вклад Совета Европы в этом отношении огромен, не только Азербайджан, вообще, все бывшие советские республики на веки должны быть благодарны в первую очередь этой организации, за то положение дел, которое существует в их странах. Не будь Совета Европы, все было бы гораздо хуже и даже невыносимо, ведь мы почти не имели никакого опыта в области демократии, прав человека, построения светского государственного строя и гражданского общества.

Надо сказать, что такие трудные проблемы, как и этно-территориальные конфликты не оставались за пределами внимания организации. За это время, — а это около двадцати лет,- различные аспекты и карабахской проблемы не раз становились предметами серьезного обсуждения Совета Европы, и, если не считать отдельные эпизодические моменты, организация в целом поддерживала и теперь продолжает поддерживать Азербайджан и его правое дело.

Конечно, к сожалению, в отличие от проблем демократии в подобных вопросах решения и требования и Совета Европы часто остаются невыполненными, но это является общей проблемой и касается и других организаций — достаточно вспомнить, что требования четырех резолюций СБ ООН по карабахской проблеме также остаются невыполненными.

Но все эти документы — решения ООН, Совета Европы и ОБСЕ, как минимум, имеют политическое значение, т.к. мы в любое время, в случае необходимости, можем ссылаться на них,

Конечно, еще раз заметим, что были моменты, когда те или иные шаги, инициативы Совета Европы вызывали у нас не только непонимание, но и негодование. Что скрывать, из-за понятных объективных причин трибуны организации с самого начала превратились в арену соперничества Баку и Еревана — и они, и мы старались, по мере возможности, донести свою позицию депутатам Совета Европы, которые, как известно, являются представителями различных европейских стран.

И в этой плоскости не все шло так гладко, как нам хотелось бы. Например, в свое время на заседаниях Совета Европы выступали теперешние экс-президенты Армении Р.Кочарян и С.Саргсян, что вполне справедливо вызывало негодование и протест наших представителей. Вообще, надо сказать, что по оценкам Совета Европы Армения считалась более демократичной и даже открытой страной, чем Азербайджан. Но что показало время? Армянский президент С.Саргсян решил продлить свою власть и за что был свергнут, а экс-президент Р.Кочарян в настоящее время вообще, считается политическим преступником и узурпатором власти.

Новый премьер-министр Армении Н.Пашинян не раз заявлял, что в течении десятилетий в его стране ни разу не были проведены настоящие демократические выборы, все выборы были сфальсифицированы. Но эксперты и наблюдатели Совета Европы в свое время давали совсем другие оценки этим выборам.

Надеемся, что мадам Паскье и другие высокопоставленные представители Совета Европы сделают из всего этого соответствующие выводы: априорные подходы, априорные оценки возможно допустимы в чистой науке-метафизике, но в реальной жизни они кроме абстракции из себя ничего не представляют — и то, в лучшем случае…