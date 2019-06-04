Что известно о переквалификации безработных?

Накануне правительство утвердило новую систему оплаты труда безработных граждан, желающих пройти переквалификацию. По новому порядку в центрах занятости людей будут регистрировать в качестве безработных, а желающих получить новые профессиональные навыки направляют на соответствующие курсы, где им будет выплачиваться минимальная зарплата в размере 180 манатов.

В частности сообщается, что новым «Порядком оплаты труда безработных, занимающихся профессиональной подготовкой» , ликвидируется старое постановление «Об утверждении Правил исчисления и выплаты пособий, предоставляемых гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации», утвержденное правительством семнадцать лет назад.

О том, что значит это новшество, редакция # поговорила с вице-президентом Федерации профсоюзов Азербайджана «Хидмет-иш» Джамаладдином Исмайловым. Как выяснилось из нашей беседы, сама идея не вызывает нареканий, поскольку государство не просто берет на себя переквалификацию безработных, но даже гарантирует им зарплату, пусть минимальную. При этом сомнения эксперта связаны с неизвестностью — есть ли при центрах занятости соответствующая производственная база, а потому сам процесс переквалификации рождает немало вопросов.

«Спрашивается, есть ли там своя база, чем оснащены такие центры, какой техникой? Имеются ли там свои мастерские, кулинарные или поварские, швейные цеха? Я занимался этим вопросом, пытаясь выяснить, имеется ли такая база в профильных учреждениях на территории столицы? К сожалению, результаты поисков были скромными. И тут возникает другой вопрос — если нет базы, то, как они учат и на чем основана практическая часть обучения? Скажем, человек желает научиться профессии плотника или повара, а если в центрах нет такой возможности, им придется оплачивать обучение граждан на частных предприятиях, поскольку никто не захочет даром возиться с учениками. Да, проходящим такую переподготовку безработным могут предложить самую простую и черную работу — возьми лопату и копай на стройке. Выгодно использовать бесплатный труд, однако такой подход ничего не имеет общего с обучением», — уверен специалист.

По данным собеседника, он лично интересовался, полгода назад звонил в центры занятости трех столичных районов, но там ему заявили, что не знают, где и как можно переквалифицироваться.

Редакция заинтересовалась этим вопросом и также связалась с районными центрами занятости. Во многих случаях наши попытки дозвониться по представленным номерам не увенчались успехом. При этом в Наримановском центре занятости нам сообщили, что производственной базы у них нет, однако структура работает с Центром DOST и направляет туда желающих пройти переквалификацию граждан. По данным ответившего на наш телефонный запрос сотрудника, в центре DOST производственная база есть, и есть из чего выбирать.

При этом в Центре занятости города Хырдалан перспективы переквалификации оказались не столь впечатляющи. Здесь нам сказали, что для прохождения регистрации необходимо прийти в центр, имея при себе паспорт, диплом и трудовую книжку. Производственной базы в этой структуре нет, однако она также сотрудничает с центром DOST. Нашему корреспонденту, представившемуся безработным, предложили переквалификацию на повара. Сотрудница центра сообщила, что других курсов пока нет, поскольку требуется набрать группу из десятка человек.

«Бывают курсы парикмахера, наращивания ногтей и бухгалтерские курсы», — сообщили в центре. К сожалению, дозвониться до самого рабочего центра DOST и узнать о его возможностях нам не удалось.

Из нашей беседы с сотрудниками районных центров выяснилось, что для прохождения переквалификации гражданам следует обращаться в структуры по месту жительства, имея при себе паспорт, диплом и трудовую. Здесь гражданина оформляют в качестве безработного, отсылая на прохождение упомянутых курсов в Центр DOST, контакты которого затруднительно найти в общем доступе, а телефонные номера, предоставленные в одном из центров, упорно молчат.

Получается, что именно возможности центра DOST, его производственная база представляют ключевой интерес для оценки эффективности самого похода к переквалификации безработных. Однако найти нужную информацию по этому поводу нам не удалось.

«По логике центры занятости республики должны иметь возможности для подготовки кадров — цеха, оборудование, производственные линии, — убежден Дж. Исмайлов. — На этот счет данные различаются. Одни говорят, что есть производственная база, другие жалуются на ее отсутствие. Но если есть — пусть покажут». Наше небольшое исследование вопроса выявило чрезвычайную скудость информации, принимая во внимание цель и охват проекта.

«Ведь если проект действительно нацелен на широкий охват населения, следует организовать активную информационную поддержку, освещать его нюансы в средствах массовой информации, подключить к этому телевизионные каналы. В нашем же случае о том, что государство оказывает содействие безработным, большинство нуждающихся в такой помощи людей даже не знает», — говорит специалист.