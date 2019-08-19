Что изменится, если докажут, что и шумеры были тюрками?..

Признаться, я страшный телеман, т.е. страстный любитель телевидения. Наверное, эта привычка осталась у меня с советских времен.

Родился я в самом обычном, ничем непримечательном, маленьком азербайджанском «городе», единственной примечательностью которого был небольшой военный городок – и то, туда пускали людей исключительно по специальным пропускам.

И все мы, особенно, подростки — мальчики любили издалека следить за жизнью этого таинственного и привлекательного для нас городка, иногда тайком забравшись через каменный забор, старались, как можно поближе узнать и увидеть жизнь этого маленького уголочка рая (нам действительно, так казалось!).

Но подобные «просмотры» продолжались недолго, не успев пройти и ста метров мы, как правило, попадали «в поле зрения» военных патрулей – не захотев чистить два –три мешка картошки, мы мигом убегали оттуда, куда глаза глядят, лишь бы не попасть в руки военных патрулей…

А так, нашим основным досугом и самым главным увлечением было телевидение, — и не только подростков, но и пожилого населения нашего «городка».

Да, из телевидения мы узнавали не только самые свежие новости, но и то, что происходит в мире театра и кино, смотрели спортивные и развлекательные программы.

Не поверите, лично для меня телевидение было еще, как говорится, источником знания – я был большим любителем научно-популярных программ и фильмов.

Помнится, никогда не пропускал такие передачи, как «Очевидное-невероятное» С.П.Капицы, «Науку и жизнь», «Клуб кинопутешественников» Ю.Сенкевича и т.д.

А теперь наступил черед моего самого любимого вопроса: к чему я все это говорю?

Признаться, почти те же привычки я сохранил и теперь – в свои зрелые годы.

Конечно, сейчас – в эпоху Интернета, сказав, что ты страстный телеман, можешь не только насмешить, даже всерьез удивить людей,- особенно, в нашем любимом Азербайджане, где нормальные люди толком не знают даже названия отечественных телеканалов, потому что людям дорого свое, собственное здоровье, т.к. два — три дня подряд, посмотрев наши славные, независимые телеканалы можно получить серьезный сердечный приступ или же быть вынужденным обратиться к опытному невропатологу, возможно, даже к психиатру.

Но что скрывать-то, я все равно продолжаю смотреть наши отечественные каналы, несмотря на то, что часто в своих статейках критикую и ругаю их, а посмотрев очередную «передачу» курю одну сигарету за другой…

И область моих «теле-интересов» та же; стараюсь смотреть передачи о науке и культуре, потому что смотреть-то больше нечего, т.к. политических программ нет, точнее, есть, но там только хвалят и хвалят!

Такое впечатление, что наше маленькое, крошечное государство является самой могучей державой мира, и армян, которые оккупировали 20% нашей и без того скудной территории, мы терпим только из идейных соображений: мы миролюбивая сверхдержава, для нас соблюдение мирных принципов важнее, чем даже наши оккупированные территории, и главное для нас не просто решить карабахскую проблему, а решить ее мирным путем!..

Еще выходит, что мы самый счастливейший народ мира, по той простой причине, что родились именно здесь, в солнечном Азербайджане, где еще много солнечного света и тепла, и пока нашим чиновникам не пришла в голову идея приватизировать тот уголок любимого небесного светила, который освещает и греет нас.

А в принципе, могли бы – ведь, они фактически приватизировали наше море!..

Что касается экономических передач, их вообще, лучше не смотреть, потому что и без них понятно, что, если бы не Азербайджан и его «нефтяная и газовая стратегия», весь мир, особенно, его европейский сегмент, погрузился бы в вечную тьму.

Поэтому я предпочитаю передачи о нашем искусстве, истории, вообще, культуре.

Надо сказать, что тут вовсе не пусто: есть передачи, как говорится, на любой вкус – и с серьезным «академическим» уклоном, и относительно популярные — массовые…

Так, например, из этих передач лично я узнал, что наши ученые вот-вот докажут, что древние шумеры тоже были тюрками, вообще, тюрки не с Алтая прибыли сюда, наоборот, отсюда отправились на Алтай, и самое главное: не было ни древних греков, ни древних римлян, были только древние тюрки, именно, они построили египетские пирамиды, храм Зевса и другие чудеса мира!

Поверьте, я понимаю, точнее, стараюсь понять мотивы таких «открытий». Но ответьте на один вопрос: что изменится, если окажется, что и шумеры были древними тюрками? Неужели после этого наша жизнь, наша психология, самое главное, наш солнечный Азербайджан полностью изменится и станет таким же, как Дания, Германия или же Великобритания?..

В принципе, я готов согласиться с этими учеными, но при одном условии.

Лично я готов принять их историческую концепцию: пусть прошлое будет таким, как они его излагают, но давайте, сегодня равняться на немцев, на англичан, хотя бы на прибалтов, пусть потомки, как вы говорите, древних шумеров на сегодняшний день будут похожими на европейцев, на худой конец, хотя бы на эстонцев…

Пару лет назад случайно прочел интересную статью одного американского социолога. Он писал, что на Западе сознание людей больше ориентировано на будущее, и социолог жаловался, что таким образом происходит отрыв от исторических корней.

Тогда же я для себя открыл, что на Востоке, наоборот, сознание людей ориентировано в основном на прошлое, потому что все хорошее и могучее осталось в прошлом. Опять же возвращаясь к нашим телеканалам, хочу заметить одну деталь: на днях сообщили, что на первое полугодие 90% нашего экспорта составили нефть, газ и различные нефтяные продукты. Общий вес ненефтяного сектора составил всего 10% – это всего лишь какие-то жалкие сотни миллионов…

Так вот, дорогие потомки шумеров, не лучше ли нам поразмышлять над этим? Ведь мы ничего не производим! И давайте, подумаем, что же ожидает наших детей через лет 10-20?..