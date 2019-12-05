Что изменилось бы в мире, если…

История не терпит сослагательного наклонения, поэтому очень трудно сказать, что изменилось бы в мире, если в 90-е годы Россия приняла бы предложение НАТО стать членом Альянса?..

Теперь достоверно известно только то, что тогда Москва потребовала для себя «особый статус», не захотев стать одной из десятки стран, танцующей под дудку Вашингтона — так выразились тогда политики и дипломаты Кремля.

Но думается, что все-таки кое-какие потенциальные изменения на карте мира в принципе, можно было бы себе представить: конфликтов на территории бывшего СССР уж точно не было бы!..

И в остальном все было бы гораздо спокойнее и безопаснее, несмотря на то, что политологи от философии продолжают апологию, т.н. многополярного и много-векторного мира, даже не отдавая себе отчета в том, что разговоры о многокомпонентном мире уместны лишь тогда, когда есть реальная альтернатива для свободных наций, а не политическая крыша для «суверенитетов», существующих за счет страха перед альтернативными российскими ядерными боеголовками.

Некоторые страны и по сей день продолжают находиться перед дилеммой кого же выбрать? Богатую и свободную Америку или бедную, за то вооруженную до зубов Россию? Надо сказать, что свободные нации рано или поздно, взвесив все «за» и «против», в конечном итоге выбирают США и Европу, а авторитарные лидеры третьего мира, конечно же, Россию…

В современном мире со временем вырисовывается весьма и весьма интересная картина: вы посмотрите, на страны, которые выбрали США и Европу, и на страны, которые «крутятся» в орбите России.

Мысленно представив себе такую картину, вы сразу же почувствуете разницу между США и Россией, заодно истинную суть «многополярного мира» в российском понимании, который предполагает всего лишь очередной раздел мира.

Думается, весьма примечательно, что даже Верховная Рада Украины перед отправкой президента страны на очередной саммит НАТО, обязала его представить заявку на постоянное членство в составе Североатлантического Блока.

Подобными же устремлениями до сих пор выделялась и сейчас выделяется соседняя Грузия, несмотря на то, что в отличии от Украины, которая провела демократические президентские и парламентские выборы, наш западный сосед пока-что не выдержал экзамен на демократию — правящая грузинская партия не намерена уступать в вопросе о выборе избирательной системы, т.к. «мечтатели» чувствуют, что, если они уступят в этом вопросе, тогда скоро придется уступить всю власть.

Ну что ж, мы со своей стороны «поздравляем» наших грузинских русофилов и пророссийски настроенные силы: если ведущий политический вектор страны кренится в направлении авторитаризма, у Грузии диалог с Россией сразу получится, потому что Кремль предпочитает дружбу не с народами и нациями, а с их авторитарными лидерами — правителями…

Конечно, мы далеки от мысли, что в НАТО все ровно и гладко – нет, конечно же, не так. Слава Богу, даже наш среднестатистический читатель лучше осведомлен о внутренних противоречиях Альянса не хуже даже специалистов по теории и практике безопасности. Знаете, почему? Думается, благодаря Турции – отношения, которой со своими союзниками по НАТО и в том числе, с Соединенными Штатами с каждым годом приобретают шумные, а порою весьма скандальные оттенки.

В этом отношении и лондонский юбилейный саммит не стал исключением: в центре внимания был конечно, в первую очередь американский президент, которого больше всего интересует бюджет Альянса.

Думается, что даже такого факта, как обсуждение в ходе саммита процесса усиления китайского фактора в современном мире, в каком-то смысле, можно прокомментировать, как попытку лести других стран-союзников в отношении президента главного донора Блока — США.

В России же больше радуются тому, что в ходе настоящего саммита, несмотря на разговоры о российской угрозе, все же не было предложений включить Москву в список «вражеских стран». И тут удивляться не чему: ведь, военный бюджет НАТО в десятки раз превосходит соответствующий бюджет России.

Что же касается Пекина, его военный бюджет уже сравним с военным бюджетом США. Выходит, что слова «Мао объединил Китай, Дэн сделал его богатым, а товарищ Си сильным!» не совсем уж беспочвенны…