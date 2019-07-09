Что ищут азербайджанцы в Иране?

За пять месяцев текущего года количество наших граждан, посетивших Иран, увеличилось на 73,6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил председатель движения Демократия и благоденствие Азербайджана, глава Центра экономических исследований Губад Ибадоглу со ссылкой на данные Государственной пограничной службы.

Граждане нашей страны массово выезжают в Иран для удовлетворения своих потребностей в продовольствии и медицинской помощи, говорит экономист, не находя иных объяснений столь выраженному интересу сограждан к стране, подвергшейся целому циклу эмбарго и санкций.

Из данных Государственной пограничной службы следует, что в течение пяти истекших месяцев каждые два из пяти выезжающих за рубеж граждан, направлялись в сторону Ирана. Эту соседнюю страну в отчетные сроки посетило 163 тыс. азербайджанцев – 39,5% от общего числа выезжавших за рубеж 816 тыс. человек. По информации ведомства, остальные 27% посетили Грузию, в России побывало 18,3%, Турции — 9,8%, а 5,4% выезжали в прочие страны.

«Обратите внимание, что в статистике не упоминается число посещений Европы и Америки. Отсюда следует, что количество выехавших туда из Азербайджана укладывается в упомянутые 5,4%. Между тем в Грузии и Армении этот показатель достигает 50%, — отметил Ибадоглу. — Но хуже всего то, что число наших граждан, посетивших Иран за пять месяцев сего года, увеличилось на 73,6% по сравнению с прошлым годом».

По свидетельству ученого, такая динамика роста посещений сопредельной страны говорит о том, что удовлетворение базовых потребностей населения приграничных районов в еде и медицинской помощи зависит от Ирана.

«Осознают ли государственные ведомства, ответственные за эти сферы, свою ответственность за ситуацию?», — вопрошает экономист и в подтверждение своих выводов задается вопросом: с какой иной целью наши граждане посещают Иран, кроме как купить продовольствие и получить более качественные медицинские услуги?

Традиционно эта сопредельная страна ассоциируется у населения с дешевой едой и качественной медициной. За этим азербайджанцы, как правило, выезжают в Иран. Но возможны ли иные – религиозные и прочие факторы? Точного ответа на вопрос нет. И если в первом случае растущий интерес к поездкам в соседнее государство говорит о серьезности проблем с медициной и доступностью продуктов питания, вторая подоплека не сулит ничего хорошего, поскольку может быть следствием проблем с безопасностью, полагает экономист.

С его слов, экономика Ирана рушится из-за эмбарго и санкций, проблемы безопасности нарастают как снежный ком, а потому печально видеть, как граждане страны восходящих реформ приезжают туда за едой и врачебной помощью.