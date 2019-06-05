Что имеем, не храним: удастся ли восстановить систему летних лагерей для школьников?

Для учащихся средних учебных заведений летние каникулы– радость, а для их родителей они нередко источник головной боли. Чем занять ребенка, если мама и папа целый день на работе? Хочется, чтобы летний отдых был для детей наполнен яркими впечатлениями и был при этом познавательным и оздоровительным. Просмотр телевизора в режиме нон-стоп, компьютерные игры и бессмысленное хождение по двору– таков досуг многих сегодняшних школьников. А ведь было время, когда дети проводили часть каникул в пионерлагерях. Многие из них впоследствии были заняты беженцами и вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха, и система летних лагерей приказала долго жить. Но робкая надежда на их восстановление все еще теплится.

Заведующий отделом организации внешкольной деятельности Министерства образования Хилал Салманов на днях заявил СМИ о том, что в будущем данное министерство будет организовывать массовые летние лагеря. Он отметил, что данный процесс начнется после улучшения материально-технической базы. На сегодняшний день Минобразования организует летние лагеря просветительского характера на учебно-спортивной базе в Загульбе.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов сказал # о том, что летние лагеря для школьников просто необходимы.

«В советское время в Азербайджане, как и по всем остальным республикам единого тогда пространства, функционировала разветвленная сеть пионерских лагерей. Знаю об их работе не понаслышке, ведь я три года работал начальником такого лагеря. Там дети занимались спортом, ходили в походы, купались в море, читали, пели. Каждое утро начиналось с гимна. В пионерлагерях дети получали и знания, и патриотическое, и эстетическое, и спортивное воспитание. В них была жесткая дисциплина, но это не мешало школьникам полноценно отдыхать и набираться сил перед новым учебным годом. Пионерлагеря были практически во всех регионах страны. Каждый отдел образования имел свой лагерь. Для столичных школьников, которые по тем или иным причинам не могли уехать далеко от дома, были организованы пионерлагеря в Баку»,–рассказал наш собеседник.

Немало лагерей отдыха находились на балансе крупных предприятий, колхозов, совхозов.

По словам эксперта, самых лучших школьников отправляли на отдых в Артек–пионерлагерь всесоюзного значения. Это было поощрением за хорошую учебу и мотивацией получать отличные отметки. В остальных пионерлагерях могли отдыхать все школьники, независимо от успехов в учебе.

«Тогда не было селекции учащихся на слабых и сильных. Это сейчас,–отмечает эксперт,– есть гимназии, лицеи для так сказать элитных учеников. Но, повторюсь, что в советское время было стимулирование школьников к тому, чтобы они лучше учились»

Н.Исрафилов отметил, что в 1999 году в документе, посвященном реформам школ страны, было черным по белому написано о том, что необходимо сохранить в системе образования все, что было достигнуто за 70 лет советской власти и развить это. Но, как констатирует специалист, многое сохранить не удалось, и пионерлагеря в том числе.

«Почему это произошло? Возможно, смущало слово «пионерский», навевавшее ассоциации с советским прошлым, о котором многие хотели забыть после распада СССР. Но это слово просто можно было убрать, заменить на другое. Сейчас ведь такие лагеря просто называют «летними». Прошли годы, и постепенно пришло понимание, что школа должна не только давать детям знания, но и участвовать в организации их досуга. Тогда вновь стали говорить о том, что нужно вернуть лагеря отдыха для школьников, однако поломать всегда легче, чем восстановить»,–говорит Н.Исрафилов.

Тем не менее, по его мнению, для создания сети летних лагерей для школьников не нужно каких-то огромных средств. Можно обойтись минимумом инвестиций. Достаточно определенной территории, например, в лесной зоне, скромных, но уютных домиков, столовой, небольшого административного корпуса. Конечно, в штате обязательно должен быть медработник.

«В советское время в штате пионерлагеря было 25 человек, включая музыкантов. Учителя летом находятся в отпуске, так что для них это была хорошая возможность дополнительного заработка, скажем, в качестве пионервожатых или воспитателей. Это сезонная работа. В результате, педагоги были обеспечены работой, а дети получали возможность хорошо отдохнуть, набраться энергии. По возвращении последние писали в школе сочинение на тему «Как я отдохнул этим летом», и поверьте, им было о чем написать. А о чем писать сегодняшним школьникам, многие из которых все лето вынуждены проводить в душном жарком городе?»,–задается вопросом Н.Исрафилов.

Многие школьники и студенты, по его словам, сейчас физически слабые, так как целыми днями сидят за компьютером и мало двигаются.

Он отметил, что сейчас создаются различные летние школы и лагеря отдыха, но они частные и стоят дорого, потому многим родителям не по карману. Раньше же такие лагеря были практически бесплатными. Кроме того, на отдых посылают профсоюзные организации, если в них состоят родители школьников. Есть и лагеря и в системе Минобразования, но это, как подчеркивает эксперт, капля в море. По его словам, хотя бы полмиллиона детей должны ежегодно отдыхать в таких лагерях. Раньше в каждом лагере, как сказал эксперт, было три смены за лето, и в каждой из них было по 150-200 детей.

Председатель Объединения независимых учителей Азербайджана (ОНУА)Малахат Муршудлу в свою очередь заявила # о том, что дела с летними лагерями для школьников в стране обстоят очень плохо. По ее словам, таковых почти не осталось.

«Есть, например, лагерь отдыха у МВД, но он только для детей работников данного министерства. Раньше было множество пионерлагерей, была соответствующая база, инвентарь, и все это нужно было сохранить, а впоследствии модернизировать. В них не просто кормили и развлекали, с детьми велась учебно-воспитательная работа. Когда-то были лагеря при фабриках, заводах, а сейчас их могли бы организовывать крупные компании, у которых есть для этого финансовые возможности»,–считает она.

Эксперт считает, что одно Министерство образования не в состоянии решить проблему детского летнего досуга и организовать лагеря. Но оно могло бы обратиться с соответствующим предложением к правительству и получить помощь, которая бы пошла на восстановление некогда существовавшей практики.

«Наша организация несколько лет подряд обращалась в Минобразования с просьбой заняться вопросом летних лагерей для школьников. Нам всегда отвечали одно: «Этот вопрос стоит на повестке дня». Но на деле пока ничего не меняется»,–отметила М.Муршудлу.