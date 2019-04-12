Что хорошо для Кардашьян, то плохо для Армении

Весна – пора перемен. Это время года ознаменовывается тем, что все живое на Земле просыпается от зимнего анабиоза. Жизнь начинает бить ключом, вселяя надежду на то, что все не так уж и плохо, и мечты могут сбыться.

Однако для армян и их протекторов весна, и в особенности, месяц-апрель носит помимо всего прочего, что не чуждо человечеству, еще и сакральный характер. В то время как остальная часть земной цивилизации радуется новизне, представители «древнейшего» народа стоят выше мирских сует. В апреле они запасаются платками, дабы утереть ручейки слез, которые 24 числа превращаются в мощный поток лживой соленой жидкости.

Так они скорбят по поводу «геноцида армян» в Османской империи, оплакивая души «невинно убиенных» изменников Родины. А многоголосый хор причитаний заглушает шум Ниагарского водопада, находящегося на американском континенте. Кстати, об Америке.

Некоторые американские конгрессмены под давлением денежных банкнот армянского лобби продолжают кривить душой, призывая признать «геноцид армян». И в этих потугах понравиться армянским толстосумам представители законодательного органа США даже не замечают, что становятся посмешищем. Этаким «рыжим» на арене цирка в планетарном масштабе.

Дело даже доходит до абсурда, помимо самой сути поднимаемого ими вопроса. На сей раз в нелепом положении оказалась член Конгресса США армянского происхождения Джеки Спейер. Она призвала армян обратиться к Ким Кардашьян в Twitter с тем, чтобы она призвала президента Дональда Трампа признать «геноцид армян».

«Думаю, что в нашей диаспоре есть секретное оружие, чтобы добиться того, чтобы Трамп признал «геноцид армян» (закавычено #). Думаю, нам всем нужно обратиться к Ким Кардашьян и попросить ее присоединиться к нам, чтобы добиться действий от Трампа»,- заявила Спейер в ходе мероприятия, посвященного годовщине «геноцида армян».

Ну, как вам фортель от американского конгрессмена? Ни для кого не секрет, что Ким Кардашьян, все достоинства и талант которой сосредоточены в одной единственной точке тела, на протяжении долгого времени изо всех сил тужится в социальных сетях, вопя о «геноциде армян». Мало того, во время визита армянской гордости в Армению ее чуть ли не объявили спасительницей страны. Но это вовсе не означает, что она может повлиять на Трампа.

Не исключено, что если бы она изъявила желание жить в Армении, то нашим соседям удалось бы избежать бархатной революции и уличных митингов. И сегодня Армению возглавлял бы не Никол Пашинян, а именно Ким Кардашьян. Впрочем, история не знает сослагательного наклонения, и Кардашьян пользуется успехом на другом поприще.

А вот Джеки Спейер основательно развеселила достопочтенную публику. Видимо, конгрессмен хотела, чтобы Ким Кардашьян во имя «святого дела» повторила «подвиг» Моники Левински, который чуть не обернулся импичментом для другого американского президента Билла Клинтона. Мы не сомневаемся в талантах Кардашьян, но Трампу сейчас не до «геноцида армян». Тем более, что отношения с партнером США по НАТО – Турцией отнюдь не безоблачные. Трамп, возможно, и чудак, но не дурак.

Поэтому армянам и ангажированным иностранным политикам лучше призадуматься о будущем Армении, которое отнюдь не переливается всеми цветами радуги, нежели хвататься за Кардашьян, как за спасительную соломинку, скорбя о несуществующем прошлом. Во всяком случае, настоящее Армении находится в довольно неприглядном месте. Что хорошо для Кардашьян, то плохо для Армении. Да и не только для нее…