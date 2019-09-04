Что беспокоит Россию или зачем Патрушев приехал в Азербайджан?

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 4 сентября посетил Азербайджан, где провел российско-азербайджанские консультации по безопасности, сообщили во вторник в пресс-службе аппарата Совбеза России.

«4 сентября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит Азербайджанскую Республику. В Баку Патрушев проведет российско-азербайджанские консультации по безопасности с секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым и представителями ряда министерств и ведомств двух стран», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в ТАСС.

Комментируя # визит главы Совета Безопасности России в Азербайджан, политолог Ильгар Велизаде сказал, что основная причина визита Патрушева в Азербайджан – это безопасность.

По его словам, у России и Азербайджана в этой сфере диалог достаточно активный и даже более интенсивный, чем аналогичный диалог между Россией и Арменией.

«Это понятно, поскольку роль Азербайджана в системе региональной безопасности гораздо выше Армении. В последнее время Россию тревожит активизация в нашем регионе США, в частности, процессы, связанные с Ираном, определенную актуальность имеет афганская тематика, во всех этих вопросах Азербайджан играет определенную роль», — отметил эксперт.

По его словам, если говорить об афганской тематике, то через Азербайджан проходит маршрут грузов в Афганистан, и иранский фактор играет важную роль.

«В таких условиях роль Азербайджана в безопасности региона возрастает. Важным компонентом также является урегулирование карабахского конфликта. Надо сказать, что в последнее время российская сторона это тоже понимает и, очевидно, делает определенные выводы», — сказал он.

Велизаде также отметил, что с армянской стороны стали звучать много провокационных заявлений, которые азербайджанская сторона достаточно сдержанно воспринимает.

«В России, особенно у экспертного сообщества, это вызывает раздражение, так как эти заявления могут спровоцировать напряжение в регионе, что не очень на руку Москве. России не нужно сегодня отвлекаться на еще один очаг напряженности», — считает он.

По его мнению, если вновь начнется война, то есть вероятность участия и внерегиональных игроков, и тогда ситуация может выйти из под контроля. «Это не в интересах России. Провокатором в данном случае является Пашинян. Азербайджанская сторона выскажет на встрече свою озабоченность действиями армянского премьера. В рамках этих переговоров какой-то общий подход будет сформирован», — подчеркнул он.

Член меджлиса партии РеАл Эркин Гадирли считает, что информация о визите очень скудная. «Слишком скудная информация. То, что Патрушев встречается с Рамилем Усубовым понятно, он был назначен главой СБ, поэтому это его визави. Как раз эта встреча дополнительных вопросов не вызывает. Почему он приехал именно сейчас? Можно лишь догадываться, возможно – это рабочий визит. Но есть и такой нюанс, как недавний визит Патрушева в Ереван, где он встречался с руководителями армянского политического истеблишмента».

По его словам, Патрушев поехал в Ереван почти сразу после того, как Пашинян заявил, что «Карабах – это Армения».

«Я читал разные анализы и местные и иностранные, видимо Патрушев поехал в Ереван объяснить Пашиняну, что нельзя делать такие заявления. Приезжать на территорию другой страны, пусть даже контролируемую армянскими военными и заявлять, что это территория Армении… Такие заявления никто не делал, ни Петросян, который выиграл войну, ни Кочарян с Саргсяном, которые из Карабаха», — сказал Гадирли.

Аналитик также считает, что Пашинян подрывает мирный процесс и дает карт-бланш Азербайджану на силовые действия, а России это не нужно.

Это одно из предположений и если это так, то теперь Патрушев летит в Баку, чтобы рассказать итоги его разговоров в Ереване, сказал политолог.

«Я более чем уверен, что вопрос Карабаха будет поднят на встречах, так или иначе. Если смотреть с точки зрения России на регион, то им сейчас невыгодно возгорание конфликта. Собственно говоря, в апреле 2016 года мы это уже видели, когда многие ожидали, что со стороны Запада последует жесткая критика, оказалось совсем наоборот. Запад не критиковал Азербайджан, делал очень миролюбивые заявления и выражал сожаление по поводу возобновления боевых действий», — напомнил он, добавив, что очень жестко на Азербайджан надавила Россия.

Они подняли по боевой тревоге военную дивизию, подвели к нашим границам корабли каспийской флотилии, президенту Азербайджана звонили и Путин и Шойгу, Лавров даже приехал, подчеркнул он.

«Они сильно вмешались в этот процесс. Теперь же, после последних заявлений Пашиняна вероятность того, что могут вспыхнуть боевые действия, высока. Возможно, Патрушев приезжает обговорить этот вопрос. Возможно, его встреча с руководителями силовых структур тоже связана именно с этим моментом», — резюмировал аналитик.