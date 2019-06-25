Чтение вместо компьютерных игр: как привить любовь к литературе?

Современные дети читают куда меньше, чем их сверстники лет 30 назад. Раньше не было интернета и всевозможных гаджетов, да и выбор телевизионных программ и фильмов был небогат. В наши дни подрастающее поколение охотнее сидит за компьютером или смартфоном, чем проводит время за книгой. А ведь чтение расширяет кругозор, играет важную роль в формировании личности. Так как стимулировать детей больше читать и привить им любовь к этому занятию?

Как сказала недавно на церемонии награждения победителей конкурса «Знатоки литературы» заместитель министра образования Махаббат Велиева, увлечение учащихся чтением, книгами и художественной литературой — один из основных приоритетов министерства образования. Отметим, что данный конкурс учащихся VIII-XI классов общеобразовательных школ проводится в четвертый раз.

Председатель Объединения независимых учителей Азербайджана (ОНУА) Малахат Муршудлу рассказала # о том, что дела с чтением обстоят в нашей стране неважно по сравнению со многими другими странами, в частности, Турцией, Японией, Грузией, Россией. По ее словам, есть разные способы мотивировать детей, привить им любовь к чтению.

«Могу привести в пример опыт турецких школ. Там за полгода дают список книг по классам и определенный срок, к которому их необходимо прочесть. Затем проводят конкурс и подводят итоги, присуждая победителям призы. Обычно в качестве подарков дарят книги и канцелярские принадлежности, а также экскурсии в различные музеи за счет школы. Второй вариант – это соревнования между классами и третий – организация встреч школьников с писателями»,– сказала она.

Как считает эксперт, эффективна и организация экскурсий в библиотеки, и начинать надо со школьной библиотеки. Сейчас школьная библиотека занимается только раздачей учебников, а должна больше заинтересовывать в чтении. Но библиотекарям не хватает опыта работы в этом направлении.

«Программы, в которых важна эрудиция, и где часто бывают литературные вопросы, например «Что? Где? Когда?», также способствуют интересу детей к чтению. Нужно приглашать участников таких передач в школу, чтобы они рассказывали ученикам, что способствовало расширению их кругозора. Но вся эта работа должна проводиться систематически, а не раз в год. Только тогда можно ждать позитивных результатов»

Сейчас книги, как говорит М.Муршудлу, стоят недешево, и не все книги есть в школьной библиотеке, однако все же тут есть из чего выбрать.

«В школах имеются все произведения известных азербайджанских авторов на латинице, есть достаточно русской классики. Недостаточно,– отмечает она,– лишь иностранной литературы для учащихся старших классов и студентов».

Но, эксперт заявила, что не стоит все сваливать на школу, роль семьи в формировании любви к чтению, тоже очень велика. Сейчас же многие родители прививают детям только любовь к сериалам.

М.Муршудлу напомнила, что в 70-80 годах прошлого века наблюдался бум книгочтения, люди старались приобрести как можно больше книг домой. Сейчас же, напротив, идет тенденция избавления от части, порой большей части, своей библиотеки.

«Например, я, многие книги, которые уже читала не раз, отдала в школьные библиотеки, а также своим знакомым, которым нравится тот или иной автор. А выбрасывать книги, на мой взгляд, преступно, если они представляют какую-то литературную ценность.

Во многих странах популярен буккроссинг, когда человек, прочитав книгу, оставляет ее в общественном месте, где ее может прочитать другой. Также создают специальные зоны буккросинга- полки, шкафы, уличные библиотеки. Лет пятнадцать назад я предложила подобный проект и в нашей стране, но он как-то не пошел. Рядом с библиотекой имени Ахундова в садике летом несколько лет стоял шкаф с книгами и стулья, и желающие могли взять их, почитать и вернуть обратно. Не знаю, есть ли такая библиотека в этом году, но хотелось бы, чтобы таких мест было больше. Также хочется, чтобы было больше книжных кафе, в которых люди не только ели, но и читали»,–сказала она.

По телевидению должны показывать передачи, пропагандирующие чтение. Нужно организовывать больше книжных ярмарок с привлечением авторов, реализуемых там книг, говорит М.Муршудлу.

В свою очередь эксперт в области образования Надир Исрафилов заявил #, что сейчас детей больше интересует компьютерный мир, чем книжный. Видео игры их увлекают куда больше чтения.

«Раньше в косках была очередь за газетами, а сейчас бумажные газеты читают немногие. Та же история и с книгами, их потеснили информационные технологии. Но книгу ничто не в состоянии заменить. В советское время читали везде — в автобусах, в метро. В России в этом плане все осталось, как раньше, а вот у нас люди в транспорте сидят, уткнувшись в телефоны, а не читают бумажные книги»,– говорит он.

По его словам, еще в недавнем прошлом, школьники, прочитав то или иное произведение в рамках школьной программы, писали сочинение о героях книги. Также часто писали изложения.

«Но внедрение тестов убило эту, испытанную годами, практику. Много говорится о том, что тесты нужны не по всем предметам, но ситуация не меняется. Из-за тестов ученики разучились формулировать свои мысли и в устной и в письменной форме. Как-то в 9-ых классах вернули эссе, и быстро его отменили из-за плохих результатов, показанных учениками. Результаты были ниже среднего. Но бояться этого не нужно, через пару лет ситуация бы нормализовалась».

Кроме того, как говорит Н.Исрафилов, необходимы литературные конкурсы, хотя в этом направлении уже ведется определенная работа.

Он отметил, что многие ученики не знают азербайджанских классиков, да и русскую литературу.

«А между тем «Анна Каренина» Толстого по некоторым опросам превзошла по популярности «Ромео и Джульетту» Шекспира. Сейчас Толстой и Достоевский очень популярны во многих странах, а в Азербайджане, где немало школьников и студентов могли бы читать их в подлиннике, подрастающее поколение не особо ими интересуется».

По его словам, нужно контролировать, чтобы в учебниках и рабочих тетрадях была достоверная информация. Так, как сказал эксперт, Низами Гянджеви — азербайджанский классик, а в некоторых рабочих тетрадях было написано, что он персидский поэт. Но министерство образования говорит, что эти тетради печатала типография и они тут не при чем, поделился эксперт.

Н.Исрафилов считает, что одна из причин того, что чтение не так популярно, как раньше, высокие цены на книги.

«В советское время книги стоили дешево и были доступны даже семьям с очень скромным достатком. Многие издания получали тогда по подписке. Люди сдавали макулатуру, чтобы получить талон на книгу. Надо чаще поднимать вопрос необходимости мотивирования граждан к чтению, и речь не только о школьниках, но и о взрослых. Читающие родители обязательно привьют любовь к чтению своим детям».

По словам эксперта, раньше библиотеки были и при заводах и при фабриках, и сейчас необходимо развивать библиотечную систему.