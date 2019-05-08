ЧП одним звонком не решить — логичнее создать «Телефон доверия» !

Министерство Образования Азербайджана создало горячую линию для чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти или уже произошли.

Как сообщили # в ведомстве, звонить необходимо по номеру 146 — 2. «Цель горячей линии состоит в том, чтобы граждане имели возможность сообщать о возможных либо произошедших событиях непосредственно в министерство. В таком случае, министерство передает поступившую информацию в соответствующий отдел, который оперативно расследует ее и принимает необходимое в данной ситуации решение. Также, с помощью горячей линии можно будет предотвращать чрезвычайные ситуации, принимая необходимые меры», — заявили в министерстве.

Сообщается, что в случае поступления тревожной информации, она будет передана сотрудникам министерства или местных органов управления образованием. Вся информация, поступившая в режиме чрезвычайных ситуаций, будет проанализирована и периодически предоставляться руководству министерства Образования, вместе с предложениями.

Нам также сообщили, что информационные стенды с нового учебного года будут размещены во всех образовательных учреждениях.

Минобразования считает, что в перечень чрезвычайных ситуаций входят такие происшествия, как пожар, который произошел, либо есть опасность его возникновения, отравление, несчастные случаи, повлекшие за собой ранения или повреждения учеников/студентов или сотрудников учреждения, физическое или психологическое насилие в отношении учеников/студентов или сотрудников учреждения, а также другие события, способные нарушить нормальную деятельность учреждения.

Сразу после событий, названных в народе «делом Элины», представительство Детского фонда ООН (UNICEF) в Азербайджане выступило с инициативой. Так, в апреле текущего года, в совместном заявлении азербайджанского представительства фонда Мин Юань и замминистра труда и социальной защиты населения Анара Керимова говорилось о том, что в стране будет «горячая линия» для детей, подвергшихся насилию и морально-психологическому давлению. Стороны обсудили возможности усиления совместных мероприятий по предотвращению детского насилия, подчеркнули необходимость принятия безотлагательных мер и создания в этих целях «горячей линии», но о сроках реализации проекта никто ничего не сообщил. Так что, можно сказать с уверенностью, что министерство Образования опередило остальных и уже представило готовый рабочий проект.

Вот только насколько он потенциально успешен и способен оказать содействие в решении проблем насущных, говорить пока рано. Все эти годы горячая линия министерства работала с понедельника по пятницу, с 09.00 до 18.00. По собственному опыту можем сказать, что дозвониться по номеру нелегко. Обычно, по общепринятым международным нормам, такие «горячие номера» работают 24/7. Можно ли надеяться, что новая горячая линия министерства — 146 — 2 — будет работать в таком режиме?

Комментируя данный вопрос #, представитель минобразования Джасарат Валехов сказал, что в отличие от старой линии, новая будет также официально работать до 18.00. «Все звонки, поступающие после 18.00, будут переадресованы на мобильный телефон сотрудников ведомства. Естественно, оператор не будет сидеть после окончания рабочего дня на месте, но отвечать на звонки обязан», — говорит Дж.Валехов.

На вопрос, в случае необходимости, например, психологического насилия или давления, сможет ли пострадавший поговорить по горячей линии с психологом, он отметил, что психологов на линии нет. «Если будет нужна психологическая помощь, об этом будут оперативно проинформированы соответствующие отделы, способные предоставить психологическую помощь. То есть, если понадобится, информация будет передана соответствующей инстанции», — подытожил он.

Детский психолог Нармин Керимова считает, что при обращении ребенка или подростка за помощью, ждать нельзя ни в коем случае. «У нас уже были прецеденты, мы знаем, чем может закончиться ситуация, когда ребенок просит о помощи, но не получает ее немедленно. К сожалению, у нас в стране достаточно часто происходят суициды и попытки самоубийств. В раннем подростковом возрасте никак нельзя игнорировать такие сигналы. Возможно, что ребенок не пойдет на крайние меры, но явно замкнется в себе и уже не будет доверять и делиться проблемами с взрослыми. Такие проекты, как «горячая линия» очень важны и нужны. Но, если уж реализовывать подобные проекты, то так, как это делается во многих зарубежных странах. Существует также услуга, именуемая «Телефоном доверия». На самом деле, в тех ситуациях, о которых говорит министерство Образования, обычно звонят напрямую в полицию, пожарную службу, скорую медицинскую помощь и так далее. Важен только тот пункт, в котором говорится о психологическом давлении, насилии. В таком случае, было бы логичнее создать именно «Телефон доверия». Упускать человека в момент психологического расстройства опасно», — говорит психолог.

Первые телефоны доверия появились в США в начале прошлого века. Весной 1906 года в Нью-Йорке протестантского священника Гарри Уоррена разбудил звонок. «Умоляю о встрече, у меня безвыходная ситуация», — услышал он из телефонной трубки и ответил: «Завтра церковь открыта с утра». Наутро святой отец узнал, что звонивший повесился. Потрясенный случившимся, священник дал объявление в газете: «Перед тем как уйти из жизни, звоните мне в любое время суток».

В 1958 (по другим данным в 1952) году в Лондоне заработал первый телефон доверия. Его основатель, англиканский священник Чад Вара, прочитал в газете о росте количества самоубийств и подумал, что этим людям не с кем было поговорить, и поэтому они решились на такой отчаянный шаг. Тогда он дал объявление в газету с номером своего телефона и приглашением поговорить.

Возможно, министерская горячая линия и заработала раньше, но функции «Телефона доверия», как мы уже поняли, она выполнять, не будет. Так что, будем ждать совместного проекта UNICEF и министерства труда и социальной защиты населения. Может хоть они разработают проект, который будет оказывать срочную психологическую помощь, а не переадресовывать звонки пожарным и полицейским.