ЧП на заводе в Дзержинске: 19 пострадавших

Число пострадавших при взрывах на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области возросло до 19 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

«По уточненным данным, 19 пострадавших», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе сообщили, что у большинства пострадавших «осколочные ранения легкой и средней степени тяжести».

Сейчас сотрудники службы безопасности завода оцепили территорию предприятия. Как сообщили ТАСС в дежурной части управления Росгвардии по региону, «охрана справляется с оцеплением, служба безопасности завода и МВД города Дзержинска на месте».

На предприятии подтвердили, что «действительно, в одном из зданий произошел пожар, в результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения».

По данным пресс-службы МЧС РФ, площадь пожара составляет 100 кв. метров. Ему присвоен третий номер сложности.

По информации оперативного штаба на мечте ЧП, «угрозы загрязнения воздуха после взрывов на ГосНИИ «Кристалл» нет». «В настоящее время на месте происшествия работает оперативный штаб, созданный по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В штаб входит замгубернатора региона Дмитрий Краснов, и.о. министра здравоохранения Елена Саксонова, представители МЧС, администрации Дзержинска», — сказали в штабе.

Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл» был открыт в 1950-е годы. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением государственной корпорации «Ростехнологии».