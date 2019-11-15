Члены ВТО потребовали от Лондона и ЕС компенсации потерь в связи с Brexit

Ряд членов Всемирной торговой организации (ВТО) потребовали от Великобритании и Европейского союза возмещения убытков, которые они могут понести в связи с негативным воздействием Brexit на международную торговлю. Свою обеспокоенность они высказали в четверг на заседании Совета по торговле товарами в Женеве.

Как сообщил журналистам один из торговых представителей, говоривший на условиях анонимности, делегация Австралии, в частности, указала, что «повторяющаяся отсрочка Brexit сильно нарушила предрождественскую торговлю». Ряд членов ВТО высказали опасение, что третьи страны могут пострадать от импортных квот ЕС, если им придется конкурировать с британскими поставщиками. В этой связи на заседании «члены ВТО оказывали давление на Европейский союз и Соединенное Королевство, добиваясь улучшения доступа на их рынки для третьих стран в качестве компенсации за нынешние и будущие сбои в торговле вследствие Brexit».

Представитель Австралии, первым взявший слово из 15 выступивших делегаций, заявил, что трижды переносившаяся дата выхода Великобритании из ЕС привела к «серьезным коммерческим сбоям» для бизнеса, занимающегося экспортом сельскохозяйственной продукции по тарифным квотам Евросоюза, которые установлены в рамках его обязательств в ВТО. «Неопределенность, царившая вокруг распределения квот в том случае, если бы Brexit произошел без сделки 31 октября, привела к тому, что многие австралийские предприниматели прекратили экспорт коммерчески ценной говядины и баранины в преддверии Рождества», — посетовал он.(ТАСС)