Члены Совбеза ООН наложили вето на резолюцию России и Китая по Идлибу

Члены Совбеза ООН проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что за резолюцию проголосовали только Россия и Китай, еще четыре страны воздержались, остальные девять стран, включая США, Францию и Великобританию, отдали отрицательные голоса.

В постановлении речь идет о прекращении огня в Идлибе с полуночи 20 сентября, но с сохранением военных антитеррористических операций в регионе. Кроме того, авторы резолюции обращают внимание на несоответствие координат сирийских объектов, представленных сторонам в список деконфликтинга, с их реальными геопозициями.

| 2019-09-19T22:25:36+00:00 19 сентября 2019, 23:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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