Члены Конгресса от демпартии осудили Помпео за похвалы в адрес Болсонару

Члены Конгресса от Демократической партии выразили возмущение в связи с щедрой похвалой в адрес нового правого президента Бразилии Жаира Болсонару, с которой выступил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Голос Америки.

По мнению законодателей, глава американской дипломатии должен был сделать акцент на проблемах прав человека.

На прошлой неделе Помпео прибыл в Бразилию для участия в инаугурации Болсонару, которого из-за его едких высказываний, стали сравнивать с президентом США Дональдом Трампом. Он пообещал тесное сотрудничество, говоря о «поистине преобразующих возможностях для наших двух стран».

В письме Помпео шесть законодателей-демократов заявили, что они были «озадачены» его тоном, заявив, что «тревожные прошлые заявления Болсонару о правах человека больше не ограничиваются риторикой»

Они указали не первые действия Болсонару после вступления в должность, включая решение о лишении правительственного ведомства права на демаркацию земель коренных народов и исключение защиты прав ЛГБТ из полномочий министерства по правам человека.

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