Члены исламистского движения приговорены к смерти

В Египте приговорены к смерти 75 членов исламистского движения «Братья мусульмане». 41 из них находится под арестом, 31 человеку приговор вынесен заочно. Решение суда представлено на утверждение верховному муфтию Египта. Все приговорённые были обвинены в преступлениях, совершённых в дни протестных столкновений с полицей – после свержения президента Мухаммеда Мурси в 2013 году.

В общей сложности в участии в нелегальных протестах в августе 2013 года и связанных с ними преступлениях, таких, как убийство и вандализм, обвиняются более 700 человек. Следующее заседание суда по этому делу состоится в сентябре 2018. Об этом сообщает «Радио Свобода».

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| 2018-07-28T23:38:44+00:00 29 июля 2018, 00:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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