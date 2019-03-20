Членство «Фидес» Орбана приостановлена Европейской народной партией

Членство партии венгерского премьера Виктора Орбана «Фидес» в ведущей в ЕС «Европейской народной партии» пока лишь приостановлено, возможное решение об исключении будет рассматриваться по итогам работы оценочного комитета, сообщил в среду глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер.

«Сегодня принято ясное решение о приостановке членства партии «Фидес». Были сложные, но необходимые дискуссии. Окончательное решение по членству партии будет приниматься на основе работы оценочного комитета, который ЕНП создаст для этой цели», — сказал журналистам Вебер, который также является кандидатом на пост главы ЕК.

Он подтвердил, что партия Орбана пока больше не сможет голосовать в ЕНП, принимать участие в заседаниях и выдвигать кандидатов на посты.

Ранее сообщалось, что 12 национальных партий, входящих в семью европейских христианских демократов, официально попросили запустить процедуру исключения или приостановления членства в Европейской народной партии (ЕНП) политической организации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.