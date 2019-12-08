Член Русского союза Латвии обвинен в отрицании оккупации со стороны СССР

Прокуратура Рижского судебного округа обвинила члена правления Русского союза Латвии (РСЛ) Александра Филея в отрицании оккупации Латвии со стороны СССР. Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска агентству LETA.

По ее словам, Филей не признает своей вины. Досудебное расследование дела продолжается.

По данным портала Delfi, член правления РСЛ, организатор «Тотального диктанта» в Латвии Филей получил статус подозреваемого по делу об отрицании оккупации и восхвалении имевших место военных преступлений СССР после того, как 17 июня, когда в Латвии отмечают День оккупации Латвийской Республики, поздравил читателей в Facebook с годовщиной событий 17 июня 1940 года, когда, по его словам, советская армия «освободила Латвию от диктаторского режима». Автор указал, что рабочее движение в Латвии «было мощным и развернутым», а страна «была вовсе не против стать советской».

Уголовный процесс был начат по заявлению представителя партии «Новое единство» Дмитрия Голубева, указано в сообщении. (ТАСС)