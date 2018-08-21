Число жертв землетрясения в Индонезии стремительно растет

Число погибших в результате двух землетрясений на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 506 человек, сообщает Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

Число жертв землетрясения может увеличиться, так как часть тел погибших находится под завалами.

Более 431 тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. В результате землетрясения разрушены более 74 тысяч зданий.

Напомним, 29 июля, 5 и 9 августа у острова Ломбок произошли несколько сильных землетрясений, жертвами которых стали более 450 человек. 19 августа в Индонезии произошло новое разрушительное землетрясение.

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