Число жертв взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63

Число погибших в результате взрыва, произошедшего в субботу на свадьбе в столице Афганистана Кабуле, возросло до 63, пострадавших — до 182. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reutersсо ссылкой на данные МВД Афганистана.

Ранее афганское агентство TOLOnews информировало о 40 погибших и 100 раненых. Как отмечало агентство, в момент взрыва в здании, где проходила свадьба, находились десятки людей.

В сообщении Reuters также отмечается, что движение «Талибан» (запрещено в РФ) заявило о непричастности к теракту.(ТАСС)

| 2019-08-18T09:12:14+00:00 18 августа 2019, 10:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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