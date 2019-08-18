Число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95

Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95. Как передает ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в медицинских службах.

Ранее поступала информация о 89 жертвах инцидента. По данным медиков, в больницах скончались еще несколько человек. При этом большинство пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений.

10 августа в Морогоро перевернулся бензовоз, из которого вылилось топливо, после чего прогремел взрыв. По словам очевидцев, трагедия произошла из-за того, что один из собравшихся возле машины мужчин закурил сигарету. В результате происшествия погибли преимущественно местные жители, включая тех, кто собирал топливо.

| 2019-08-18T21:58:08+00:00 18 августа 2019, 23:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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