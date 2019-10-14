Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 37

Число жертв тайфуна «Хагибис», который обрушился в минувшие выходные на центральные и восточные регионы Японии, возросло до 37, 13 человек числятся пропавшими без вести, почти 200 пострадали. Об этом сообщаает ТАСС со ссылкой на телеканал ТBS.

В районах, через которые прошел тайфун, продолжают восстанавливать инфраструктуру. К работам привлечены спасатели и подразделения Сил самообороны.

В Токио и соседних префектурах в результате обрывов линий электропередачи без света остаются порядка 53 тыс. домов. Более чем в 130 тыс. квартир и домов по всей стране отсутствует водоснабжение.

Железнодорожный транспорт, в том числе скоростные экспрессы, как ожидается, войдет в график в течение дня. В воскресенье на многих линиях поезда ходили с увеличенными интервалами. Некоторые участки скоростных автомобильных дорог по-прежнему перекрыты. Столичные аэропорты Нарита и Ханэда в понедельник принимают и отправляют рейсы в обычном режиме.

Тайфун «Хагибис» ударил по основной территории Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио.
| 2019-10-14T07:59:11+00:00 14 октября 2019, 08:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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