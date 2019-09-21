Число жертв шторма «Имельда» в Техасе увеличилось до пяти

Число жертв шторма «Имельда», обрушившегося на штат Техас и вызвавшего проливные дожди с наводнением, увеличилось до пяти. Об этом в субботу сообщил телекомпания ABC.

Ранее телеканал CBS информировал о четырех жертвах.

По данным АВС, еще одного погибшего спасатели обнаружили в пятницу в канаве. По предварительному заключению, мужчина утонул.

Губернатор Техаса Грег Эбботт в четверг объявил режим чрезвычайной ситуации на территории 13 округов штата. В аэропортах города Хьюстон отменены более 900 авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Телекомпания АВС разместила снимки зоны бедствия, где наземный транспорт и автомобили стоят, погруженные в воду на глубину более одного метра. (ТАСС)