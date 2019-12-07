Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до пяти

Обнаружено тело пятой жертвы пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«7 декабря во время разбора завалов обнаружено тело одного человека», — сказано в сообщении на cайте ведомства. Всего в результате пожара погибли пять человек, 17 госпитализированы в больницы города.

Также при пожаре пострадал 31 человек.

Пожар в здании колледжа в Одессе вспыхнул утром 4 декабря. На ликвидацию возгорания направили 65 пожарных и 16 единиц техники. Огонь распространился на площади 4 тыс. кв. м.

По предварительной версии, возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного исторического здания. Полиция рассматривает диверсии инцидента — неисправность электрооборудования и умышленный поджог (iz.ru)