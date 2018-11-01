Число жертв непогоды в Италии возросло до 16 человек

Число жертв непогоды, которая на этой неделе обрушилась на Италию, в четверг возросло до 16 человек.

Представители пожарной службы североитальянской области Валле-д»Аоста сообщили, что в горной долине Грессоне в четверг утром погибли двое граждан, на автомашину которых рухнуло крупное дерево, сломанное сильным порывом ветра. Движение по дороге, на которой произошло ЧП, остановлено. На месте происшествия в настоящее время работают пожарные и сотрудники службы Гражданской обороны.

Еще один итальянец, пострадавший от непогоды, скончался в четверг в больнице города Больцано в области Трентино-Альто-Адидже. 53-летний мужчина был тяжело ранен в ночь на вторник, когда на выезде из туннеля на скорости врезался в рухнувшие на автодорогу деревья.

РИА Новости

40 просмотров