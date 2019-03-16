Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии достигло 50

Число погибших в результате нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч возросло до 50. Об этом сообщил в воскресенье комиссар полиции страны Майк Буш, обращение транслировал телеканал CNN.

«Число людей, погибших в этом ужасном происшествии, теперь выросло до пятидесяти», — сказал он на пресс- конференции. По его словам, раненых на данный момент также 50. Ранее сообщалось о 49 погибших.

15 марта вооруженные люди ворвались в две расположенные рядом мечети в новозеландском Крайстчерче и устроили в них стрельбу. В мечетях на тот момент находились сотни людей. По обвинению в атаке были задержаны двое мужчин и одна женщина.

| 2019-03-17T01:44:45+00:00 17 марта 2019, 06:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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