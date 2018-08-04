Число пострадавших в стычках на границе Газы выросло до 220 человек

Ранее сообщалось об одном погибшем и 120 пострадавших. Выступления с участием тысяч жителей сектора Газа продолжают четырехмесячную череду протестных акций под общим названием «Великий марш возвращения».»Сегодня на восточных границах анклава погиб 25-летний палестинец и еще 220 человек получили ранения различной степени тяжести», — сообщил аль-Кидра. По подсчетам медиков, молодой человек стал 156-м погибшим участником «марша возвращения», который продолжается на границах сектора Газа с 30 марта.

Израильские военные говорят, что в акциях протеста принимают участие порядка восьми тысяч палестинцев, которые пытаются повредить пограничные заграждения. Армия в ответ применяет спецсредства и огнестрельное оружие, сказано в сводке.