Число пострадавших в стычках на границе Газы выросло до 220 человек

Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, возросло до 220 человек, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 120 пострадавших. Выступления с участием тысяч жителей сектора Газа продолжают четырехмесячную череду протестных акций под общим названием «Великий марш возвращения».»Сегодня на восточных границах анклава погиб 25-летний палестинец и еще 220 человек получили ранения различной степени тяжести», — сообщил аль-Кидра. По подсчетам медиков, молодой человек стал 156-м погибшим участником «марша возвращения», который продолжается на границах сектора Газа с 30 марта.

Израильские военные говорят, что в акциях протеста принимают участие порядка восьми тысяч палестинцев, которые пытаются повредить пограничные заграждения. Армия в ответ применяет спецсредства и огнестрельное оружие, сказано в сводке.

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| 2018-08-04T00:27:31+00:00 4 августа 2018, 09:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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