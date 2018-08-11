Число пострадавших в ходе протестов в Румынии превысило 440

В столице Румынии – Бухаресте – на площади Победы проходит антиправительственный митинг. В конфликтах между участниками акции и жандармерией пострадали более 400 человек, сообщает Agerpres.

65 человек были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось о 247 пострадавших, передает korrespondent.net.

Напомним, в пятницу, 10 августа, в столице Румынии состоялся антиправительственный протест. Участники митинга требовали распустить действующее правительство и провести досрочные выборы. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона протестующих.

По данным местных СМИ, в акции принимали участие более 100 тысяч человек.

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