Число пострадавших при столкновениях в Киргизии выросло до 136

Число пострадавших в столкновениях в ходе операции по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выросло до 136, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.»За 7, 8, 9 августа 2019 года медицинская помощь была оказана 136 пострадавшим», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минздраве, из них в медицинские учреждения обратились 109 человек, 27 пострадавшим была оказана медицинская помощь в селе Кой-Таш. В настоящее время в медицинских учреждениях продолжают получать лечение 14 пострадавших. Состояние 13 из них — стабильное.

| 2019-08-11T11:25:38+00:00 11 августа 2019, 11:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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