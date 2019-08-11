Число пострадавших при столкновениях в Киргизии выросло до 136

Число пострадавших в столкновениях в ходе операции по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выросло до 136, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.»За 7, 8, 9 августа 2019 года медицинская помощь была оказана 136 пострадавшим», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минздраве, из них в медицинские учреждения обратились 109 человек, 27 пострадавшим была оказана медицинская помощь в селе Кой-Таш. В настоящее время в медицинских учреждениях продолжают получать лечение 14 пострадавших. Состояние 13 из них — стабильное.