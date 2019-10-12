Число пострадавших от тайфуна «Хагибис» увеличилось до 70

По крайней мере два человека погибли и еще 70 пострадали в Японии из-за тайфуна «Хагибис», который в настоящее время движется по направлению к Токио. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило  агентство Kyodo.

Один человек погиб после того, как автомобиль, в котором он находился, опрокинуло шквальным ветром. Еще один мужчина погиб из-за схода оползня на его дом. Повреждения из-за удара стихии также зафиксированы в 57 городах трех префектур центральной части страны, включая Токио.

Удар стихии вызвал полную остановку железнодорожного и авиационного сообщения, масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета. В городах центральной части страны зафиксированы сходы оползней и разливы рек.

| 2019-10-12T18:41:45+00:00 12 октября 2019, 18:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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