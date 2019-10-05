Число погибших в результате протестов в Ираке возросло до 100

Число жертв за четыре дня протестов в Ираке возросло до 100. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на правозащитников.

Ранее агентство Reuters сообщало о 72 погибших.

По данным телеканала, более 3 тыс. человек получили ранения за все время протестов в Багдаде. 540 человек были задержаны, из которых 200 остаются под стражей.

Ранее власти объявили об отмене комендантского часа, введенного в ночь на четверг в Багдаде, а также городах Эн-Насирия, Эль-Хилла и Эль-Амара. Движение транспорта на улицах Багдада восстановлено. Как заявило командование совместными операциями ВС республики, обстановка в сфере безопасности в Ираке находится под полным контролем.

1 октября в Ираке начались антиправительственные выступления в знак протеста против нищеты, безработицы и коррупции. (ТАСС)