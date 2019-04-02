Число погибших в результате наводнений в Иране увеличилось до 57 человек, 478 пострадали, передает иранское агентство IRNA со ссылкой на заявление представителя управления по чрезвычайным ситуациям страны Моджтебы Халеди.
Ранее сообщалось о 44 погибших и 119 пострадавших.
«Общее число жертв с начала схода селей в результате дождей во всех провинциях достигло примерно 57 человек, большинство из них в городе Шираз», — заявил Халеди.
Он также заявил, что 478 человек пострадали с начала наводнений, 430 из них уже покинули больницы, остальные проходят лечение, передает РИА Новости.
Стихия, нагрянувшая спустя несколько дней после того, как в Иране 21 марта в Иране отпраздновали новый год, затронула десятки тысяч жителей. К минувшей среде, как сообщал представитель иранского Красного полумесяца Мортеза Салими, помощь была оказана более 43,5 тысячи человек в 293 городах, селах, а также районах проживания кочевых племен.