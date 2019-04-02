Число погибших в результате наводнений в Иране увеличилось до 57 человек

Ранее сообщалось о 44 погибших и 119 пострадавших.

«Общее число жертв с начала схода селей в результате дождей во всех провинциях достигло примерно 57 человек, большинство из них в городе Шираз», — заявил Халеди.

Он также заявил, что 478 человек пострадали с начала наводнений, 430 из них уже покинули больницы, остальные проходят лечение, передает РИА Новости.