Число погибших в результате боевых действий в Ливии достигло 254 человек

По меньшей мере 254 человек погибли, более 1,2 тыс. получили ранения в результате боевых действий окрестностях Триполи. Об этом сообщило в воскресенье на своей странице в Twitter ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

Ранее было известно о 227 погибших и 1128 пострадавших. «Число погибших в [результате боев в окрестностях] Триполи возросло до 254 человек, еще 1228 получили ранения. На прошлой неделе медицинские бригады ВОЗ в больницах, близких к линии огня, провели 89 крупных операции и 63 (стандартных — прим. ТАСС). Наши команды продолжают оказывать помощь хирургам в местных больницах», — указывается в сообщении.