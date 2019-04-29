Число погибших в Индонезии выросло до 31 человека

Число жертв наводнения в провинции Бенкулу и Джакарте в Индонезии возросло до 31, еще 13 человек пропали без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Ранее сообщалось о десяти погибших и восьми пропавших без вести.
Агентство отмечает, что сейчас идут поисково-спасательные операции.
Из-за сильных дождей в пятницу несколько рек в провинции Бенкулу вышли из берегов, затопив близлежащие районы. Наводнения также вызвали несколько оползней, из-за чего были нарушены наземные коммуникации между районами в провинции, а также коммуникации этой провинции с другими.
Губернатор Бенкулу заявлял, что спасательные службы проводят эвакуацию жителей.
| 2019-04-29T09:27:16+00:00 29 апреля 2019, 11:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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