Число погибших в Индонезии выросло до 31 человека

Из-за сильных дождей в пятницу несколько рек в провинции Бенкулу вышли из берегов, затопив близлежащие районы. Наводнения также вызвали несколько оползней, из-за чего были нарушены наземные коммуникации между районами в провинции, а также коммуникации этой провинции с другими.