Число погибших при взрыве у аэропорта Кабула увеличилось до 16

Число погибших при взрыве около аэропорта Кабула в Афганистане, который произошел вскоре после прибытия вице-президента Абдул-Рашида Дустума, увеличилось до 16, ранены около 60 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство внутренних дел.

Взрыв произошел около аэропорта имени Хамида Карзая около 17.00 по местному времени(15.00 мск) после прибытия вице- президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, бежавшего из страны из-за подозрений в пытках и похищении. Ранее сообщалось о девяти погибших, передают РИА Новости.

Как сообщает агентство Пажвак, представитель полиции Хасматулла Станикзаи заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ему не удалось добраться до Дустума, и он взорвал его, когда афганские спецслужбы заметили его и остановили. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Вице-президент прибыл в аэропорт в 16.30 по местному времени (14.30 мск), сразу направился к своему бронированному автомобилю и отъехал от здания аэропорта в сопровождении представителей служб безопасности. После этого он услышал взрыв.

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