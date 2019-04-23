Число погибших при взрывах на Шри-Ланке выросло до 310 человек

Двадцать первого апреля во время празднований католической Пасхи на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов: первые шесть — в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу нашли у дороги, ведущей в аэропорт.