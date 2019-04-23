Число погибших при взрывах на Шри-Ланке выросло до 310 человек

Число жертв взрывов на Шри-Ланке возросло до 310 человек, еще 480 пострадали, передает News 1st со ссылкой на Минздрав страны.
Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим. В стране введен режим чрезвычайного положения.
Двадцать первого апреля во время празднований католической Пасхи на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов: первые шесть — в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу нашли у дороги, ведущей в аэропорт.
Целью атаки стали местные христиане. По информации СМИ, теракты совершили смертники.
В понедельник в Коломбо взорвался грузовик. Как сообщили правоохранители, взрыв был контролируемым, они обезвреживали бомбу.
Полиция Шри-Ланки задержала около 30 подозреваемых в причастности к атакам.