Число погибших при взрывах на Шри-Ланке выросло до 310 человек

Число жертв взрывов на Шри-Ланке возросло до 310 человек, еще 480 пострадали, передает News 1st со ссылкой на Минздрав страны.
Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим. В стране введен режим чрезвычайного положения.
Двадцать первого апреля во время празднований католической Пасхи на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов: первые шесть — в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу нашли у дороги, ведущей в аэропорт.
Целью атаки стали местные христиане. По информации СМИ, теракты совершили смертники.
В понедельник в Коломбо взорвался грузовик. Как сообщили правоохранители, взрыв был контролируемым, они обезвреживали бомбу.
Полиция Шри-Ланки задержала около 30 подозреваемых в причастности к атакам.
| 2019-04-23T09:28:08+00:00 23 апреля 2019, 12:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss