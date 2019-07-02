Число погибших при возгорания бензовоза в Нигерии превысило 50 человек

Число погибших при возгорания бензовоза в Нигерии превысило 50 человек, еще около 70 человек получили ожоги. Как передает ТАСС, об этом сообщил во вторник нигерийский новостной портал Legit со ссылкой на представителей местных властей.

Ранее сообщалось о 30 погибших. Пожар произошел в понедельник, однако о нем было сообщено только на следующий день.

Автоцистерна с грузом нефтепродуктов перевернулась рядом с деревней в нигерийском штате Бенуэ. Вокруг бензовоза собрались жители селения, чтобы набрать горючее из его цистерны. В момент, когда мародеры черпали топливо, оно воспламенилось, возник пожар. Огонь охватил и автобус, который в тот момент проезжал мимо опрокинувшегося бензовоза.