Число погибших при возгорания бензовоза в Нигерии превысило 50 человек

Число погибших при возгорания бензовоза в Нигерии превысило 50 человек, еще около 70 человек получили ожоги. Как передает ТАСС, об этом сообщил во вторник нигерийский новостной портал Legit со ссылкой на представителей местных властей.

Ранее сообщалось о 30 погибших. Пожар произошел в понедельник, однако о нем было сообщено только на следующий день.

Автоцистерна с грузом нефтепродуктов перевернулась рядом с деревней в нигерийском штате Бенуэ. Вокруг бензовоза собрались жители селения, чтобы набрать горючее из его цистерны. В момент, когда мародеры черпали топливо, оно воспламенилось, возник пожар. Огонь охватил и автобус, который в тот момент проезжал мимо опрокинувшегося бензовоза.

| 2019-07-02T19:01:04+00:00 2 июля 2019, 22:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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