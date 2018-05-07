Число погибших при ударах коалиции в Йемене увеличилось до 15

Число погибших в результате двух авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией в центре столицы Йемена Саны увеличилось до 15 человек, 55 получили ранения, сообщил РИА Новости медицинский источник в Сане.

Авиация коалиции в понедельник утром нанесла удары по зданию офиса руководства республики в районе аз-Збири в центре столицы, когда глава Высшего политсовета проводил там встречи с представителями руководства государства. Сообщалось, что погибли шесть человек, еще 35 пострадали.

«Пятнадцать человек погибли и 55 пострадали при двух ударах авиации коалиции по офису правительства республики в районе аз-Збири в центре столицы сегодня в понедельник 7 мая», — сообщил источник.

По его словам, среди погибших есть школьники.

В воскресенье хуситы выпустили две баллистические ракеты по приграничной саудовской провинции Наджран, которые были сбиты саудовскими ПВО.

Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения «Ансар Алла» и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.

82 просмотров