Число погибших при опрокидывании лодки у берегов Туниса возросло до 80

Число нелегальных мигрантов, погибших в результате произошедшего на прошлой неделе опрокидывания резиновой лодки у побережья Туниса, возросло до 80. Как передает ТАСС, об этом сообщил радиостанции Mosaique.fm представитель тунисского Красного Полумесяца Монжи Слим.

Надувная лодка с нелегальными мигрантами отчалила от берегов Ливии 3 июля. Спустя некоторое время она перевернулась у побережья Туниса, смогли выжить только пять человек. Один из выживших — выходец из Кот-д’Ивуара — позднее умер в больнице.