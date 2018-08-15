Число погибших от жары в Южной Корее возросло до 48 человек

Наибольшее число погибших приходится на провинцию Кёнсан-Пукто. Лидерами по числу пострадавших являются провинция Кёнгидо (850 человек) и столица страны Сеул (575 человек).

Издание «Сина Ильбо» со ссылкой на метеослужбу сообщает, что в ночь на 15 августа был побит национальный рекорд по продолжительности сезона тропических ночей. Минимальная температура воздуха за сутки не опускалась ниже 25 градусов в течение последних 25 суток. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1994 году.

В начале августа метеослужба Южной Кореи зафиксировала новый температурный рекорд. Столбик термометра в уезде Хончхон в 85 километрах к востоку от Сеула поднялся до 41 градуса, что стало самым высоким показателем за историю наблюдений.

РИА Новости