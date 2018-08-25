Число погибших от наводнений и оползней в Индии достигло 417

В индийском штате Керала число погибших в результате наводнений и сходов оползней, вызванных проливными дождями, возросло до 417.

Как сообщают местные СМИ, в результате проливных дождей в штате затоплены основные дороги, мосты и дома. Нанесенный непогодой ущерб оценивается почти в три миллиарда долларов.

36 человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные операции продолжаются, передает aa.com.tr.

Проливные дожди в регионе идут с начала июня. Во временные укрытия эвакуировано 5645 человек.

В Индии в сезон муссонных дождей погибло уже более тысячи человек.

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| 2018-08-25T16:39:43+00:00 25 августа 2018, 17:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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