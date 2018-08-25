Число погибших от наводнений и оползней в Индии достигло 417

В индийском штате Керала число погибших в результате наводнений и сходов оползней, вызванных проливными дождями, возросло до 417.
Как сообщают местные СМИ, в результате проливных дождей в штате затоплены основные дороги, мосты и дома. Нанесенный непогодой ущерб оценивается почти в три миллиарда долларов.
36 человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные операции продолжаются, передает aa.com.tr.
Проливные дожди в регионе идут с начала июня. Во временные укрытия эвакуировано 5645 человек.
В Индии в сезон муссонных дождей погибло уже более тысячи человек.41 просмотров