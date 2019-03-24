Число погибших из-за тропического циклона в Африке возросло к 761

В результате удара тропического циклона «Идай» в Африке число погибших достигло 761 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что наводнения в Мозамбике унесли жизни 446 человек, в Зимбабве погибли 259 человек, в Малави — 56. Также в результате удара тропического циклона пострадали полмиллиона человек.

Отметим, циклон «Идай» на прошлой неделе обрушился на портовый город Мозамбика со скоростью ветра до 170 км в час (105 миль в час), а затем переместился вглубь материка в Зимбабве и Малави, затопив население и опустошив дома.