Число нейтрализованных террористов в рамках операции «Источник мира» превысило 650

Вооруженные силы Турции нейтрализовали 653 террористов РПК/ PYD-YPG с момента начала операции «Источник мира» (Barış Pınarı), сообщает Trend со ссылкой на Twitter министерства национальной обороны Турции.

«Число террористов РПК / YPG нейтрализованных в ходе операции «Источник мира» достигло 653″, — говорится в сообщении министерства.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии.

По его словам, новая антитеррористическая операция на севере Сирии проводится под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Глава государства заявил, что Турция полностью уничтожит очаги терроризма на севере Сирии.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что накануне новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», — сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.