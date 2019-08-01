Число набравших высокие баллы в этом году уменьшилось

Состоялось очередное заседание Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Как сообщили Report в центре, на заседании обсудили итоги первого полугодия этого года, результаты вступительных экзаменов в вузы, прием на госслужбу и др. вопросы.

Касаясь итогов первого полугодия этого года, председатель ГЭЦ Малейка Аббасзаде заявила, что на вступительных экзаменах в вузы и ссузы, резидентуру, средние военные учебные заведения, на работу на госслужбу и пр. участвовали более 500 000 человек: «Для организации и проведения этих экзаменов центром проводились беспрерывные комплексные мероприятия».

М.Аббасзаде добавила, что в этом году число набравших высокие баллы уменьшилось.

Заседание продолжилось обсуждением других актуальных вопросов.

| 2019-08-01T15:21:44+00:00 1 августа 2019, 17:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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