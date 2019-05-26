Число кандидатов на пост Терезы Мэй достигло семи

После заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о готовности уйти с этой должности о своем намерении занять пост лидера правящей Консервативной партии и главы кабмина сообщили уже семь британских политиков.

Как передал в субботу, 25 мая, телеканал Sky News, выдвижение своих кандидатур анонсировали, в частности, бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб и экс-лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом.

Так, Рааб в интервью воскресному изданию The Daily Mail пообещал «бороться за более справедливую сделку по «Брекзит».

Лидсом, чей уход с поста лидера нижней палаты фактически ускорил отставку Мэй, высказала мнение, что у нее есть необходимые «опыт и уверенность», чтобы «привести страну к светлому будущему», пишет dw.com.

Тереза Мэй оставит свой пост 7 июня. Срок выдвижения кандидатов — до 16 июня. Затем консерваторы проведут серию голосований на выбывание, цель которых — сократить количество претендентов до двух. С 18 июня, как ожидается, последние смогут начать предвыборное турне по стране. Итоговое голосование, предположительно, состоится в середине июля.