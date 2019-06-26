Число голодающих в мире растет из-за войн и изменения климата

Нестабильная ситуация с безопасностью во многих регионах мешает доступу гуманитарной помощи, говорится в годовом отчете немецкой организации Welthungerhilfe, передает dw.com.

Из-за военных действий и изменения климата в последние годы во всем мире число людей, страдающих от голода и истощения, выросло так же резко, как и число беженцев. Об этом говорится в годовом отчете немецкой гуманитарной организации Welthungerhilfe,обнародованном в среду, 26 июня. «Засухи, наводнения и бури уничтожают поля, убивают скот и обостряют проблему голода. Бедное население южных стран несет на себе основную нагрузку проблемы, созданной, в первую очередь, богатыми северными странами», — отметила глава Welthungerhilfe Марлен Тиме (Marlehn Thieme).

Нестабильная ситуация с безопасностью во многих странах, где работают сотрудники Welthungerhilfe, затрудняет их доступ к людям, нуждающимся в помощи. «Целые регионы из-за боевых действий оказываются отрезанными от внешнего мира, стороны конфликта препятствуют проезду транспорта с гуманитарной помощью. Школы и больницы становятся объектами бомбардировок», — пояснила Тиме.

Организация Welthungerhilfe была основана в 1962 году. В 2018 году ее сотрудники оказали помощь в общей сложности 10,5 млн человек, работая над 404 проектами в 37 странах Европы, Африки, Азии, Южной Америки и Карибского региона. Годовой бюджет организации составил 213,6 млн евро, в том числе 54,9 млн евро пожертвований и более 155 млн евро из государственных средств. Большая часть денег ушла на проекты в Бурунди, Либерии и Сирии.

| 2019-06-26T16:44:03+00:00 26 июня 2019, 21:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss