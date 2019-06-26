Число голодающих в мире растет из-за войн и изменения климата

Нестабильная ситуация с безопасностью во многих регионах мешает доступу гуманитарной помощи, говорится в годовом отчете немецкой организации Welthungerhilfe, передает dw.com.

Нестабильная ситуация с безопасностью во многих странах, где работают сотрудники Welthungerhilfe, затрудняет их доступ к людям, нуждающимся в помощи. «Целые регионы из-за боевых действий оказываются отрезанными от внешнего мира, стороны конфликта препятствуют проезду транспорта с гуманитарной помощью. Школы и больницы становятся объектами бомбардировок», — пояснила Тиме.

Организация Welthungerhilfe была основана в 1962 году. В 2018 году ее сотрудники оказали помощь в общей сложности 10,5 млн человек, работая над 404 проектами в 37 странах Европы, Африки, Азии, Южной Америки и Карибского региона. Годовой бюджет организации составил 213,6 млн евро, в том числе 54,9 млн евро пожертвований и более 155 млн евро из государственных средств. Большая часть денег ушла на проекты в Бурунди, Либерии и Сирии.