Число борющихся за пост президента США демократов на дебатах может сократиться вдвое

Число участников предстоящих 12-13 сентября в Хьюстоне третьих теледебатов претендентов на пост президента США от Демократической партии может сократиться с 20 до 8-10. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал Elections Central, размещающий информацию о предстоящих в США в ноябре 2020 года президентских выборах.

По данным портала, лишь восемь претендентов-демократов выполнили к настоящему времени требования Национального комитета Демократической партии США об условиях участия в теледебатах. Если в первых двух теледебатах участвовали претенденты, имеющие даже 1% популярности по итогам опросов общественного мнения, то теперь они обязаны будут к 28 августа заручиться по крайней мере двухпроцентной поддержкой по итогам четырех опросов общественного мнения и собрать финансовые пожертвования по крайней мере у 130 тыс. человек.

Сейчас оба эти требования выполнили экс-вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, сенатор Камала Харрис от штата Калифорния, сенатор Берни Сандерс от штата Вермонт, сенатор Элизабет Доул от штата Массачусетс, сенатор Эми Клобушар от штата Миннесота, бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О’Рурк и мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж. Еще два претендента — бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро и бизнесмен Эндрю Янг — выполнили по крайней мере одно условие для участия в теледебатах.

До конца года Национальный комитет Демократической партии намерен провести теледебаты еще четыре раза и шесть теледебатов — в период с января по апрель 2020 года. Цикл теледебатов завершится уже после того, как в феврале будет дан старт предвыборной кампании. 3 февраля в Айове пройдут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после на национальный съезд, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.(ТАСС)