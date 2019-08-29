Число беженцев из Венесуэлы в мире возросло до 4,3 миллионов человек

 Количество беженцев из Венесуэлы в мире достигло 4,3 миллиона человек и продолжает расти, говорится в заявлении спецпредставителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ) Эдуардо Стайна.
«На данный момент не видно конца этого массового движения людей, в том числе растущее число уязвимых, многие из которых нуждаются в международной защите, а также тех, кто нуждается в доступе к базовым услугам и возможностям трудоустройства», — заявил он, пишет ria.ru.
По словам Стайна, больше всего беженцев из Венесуэлы направляется в страны Латинской Америки и Карибского бассейна. При этом возможности данных государств по приему беженцев уже на исходе. В этой связи спецпредставитель УВКБ и МОМ призвал страны региона не закрывать свои границы и продолжать предоставлять убежище нуждающимся людям.
| 2019-08-29T20:56:16+00:00 29 августа 2019, 21:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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