Численность населения России сокращается

За десять месяцев 2019 года естественная убыль населения России составила 259,6 тыс. человек, следует из данных Росстата, обнародованных на сайте ведомства в пятницу, 13 декабря. По итогам года этот показатель станет рекордным за последние 11 лет. Более высокая естественная убыль населения была зафиксирована лишь в 2008 году — 362 тыс. человек.

Это означает, что численность населения России за девять месяцев текущего года сократилась на 43,7 тыс. человек.

Данный показатель падает уже второй год подряд: в 2018-м году население России впервые за десять лет уменьшилось на 96,4 тыс. человек. Между тем по данным Счетной палаты России, обнародованным в ноябре, естественная убыль населения страны ускоряется четвертый год подряд.